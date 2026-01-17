BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

Yolcu kabul etmeyen taksi şoförünün aracı trafikten men edildi

Ataşehir'de, müşteri olarak gelen yolcuları kabul etmeyen ticari taksi sürücüsüne 11 bin 629 lira para cezası uygulanırken aracı da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Ataşehir mevkisinde bir ticari taksi sürücüsünün müşteri olarak gelen yolcuları kabul etmediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü O.A'yı yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ilgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi, aracı da trafikten men edildi.

