ABD ordusundan Suriye hükümetine operasyonları durdurun çağrısı

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Cooper, Halep ve Tabka arasındaki saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG işgali altındaki bölgelere yönelik düzenlediği operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cooper, bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğini savunarak Şam yönetimine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

SURİYE HÜKÜMETİNE SALDIRILARI DURDURUN ÇAĞRISI

Amiral Cooper, Suriye'deki tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyalog yoluyla bir çözüm aramak için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

ABD'li komutan, Suriye ordusunun belirli bölgelerdeki ilerleyişinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Açıklamada, Suriye hükümet güçlerine Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde yürüttükleri tüm saldırı operasyonlarını durdurmaları çağrısında bulunuldu.

IŞİD İLE MÜCADELEYİ ÖNE SÜRDÜ

Cooper, açıklamasının devamında terör örgütü IŞİD ile mücadeleye değindi. IŞİD'in kararlı bir şekilde takip edilmesi ve örgüt üzerindeki askeri baskının sürdürülmesi gerektiğini belirten Cooper, bu sürecin ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ortak bir eylem gerektirdiğini savundu.

CENTCOM Komutanı, açıklamasını Suriye'nin geleceğine dair vizyonlarını paylaşarak sonlandırdı. Hem kendi içinde hem de komşularıyla uzlaşmış bir Suriye'nin önemine dikkat çeken Cooper, bu durumun bölge genelinde barış ve istikrarın sağlanması için elzem olduğunu vurguladı.