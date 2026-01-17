BIST 12.669
Galatasaray evinde yara aldı: 1-1

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Gaziantep FK'nın golünü 73. dakikada Mohamed Bayo kaydederken Galatasaray'ın golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43'e, Gaziantep FK da 24'e yükseltti. 

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray 1 - 1 Gaziantep FK

90'Maç 1-1 sona erdi.

90'İNANILMAZ GOL KAÇTI! Bayo kaleciyle karşı karşıya boş pozisyonda topu auta gönderdi.

90'Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

89'Maxim'in kullandığı duran topta vurulan kafa vuruşunu Uğurcan son anda çıkardı.

84'GOL! Barış Alper Yılmaz topu ağlara gönderdi. Kazım'ın sol kanattan kullandığı uzun taç atışında arka direkte Barış topla buluştu. Barış Alper sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

73'GOL! Bayo topu ağlara gönderdi. Yusuf Kabadayı'nın vuruşu savunmadan sekerek Bayo'nun önünde kaldı. Bayo'nun vuruşunda top ağlara gitti ve Gaziantep FK 1-0 öne geçti.

72'Kullanılan kornerde Lemina kafayı vurdu kaleci Zafer çıkardı.

68'Mauro Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunda arkadan yetişen Arda Kızıldağ son anda ayak koydu ve mutlak golü önledi.

58'Sol kanattan Abdülkerim'in ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.

50'Savunmanın arkasına atılan pasta çaprazdan Bayo karşı karşıya kaldı. Vuruşunda son anda Uğurcan gole izin vermedi.46'İkinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

45'Eren Elmalı sakatlık geçiriyor. Oyun durdu

44'Maçta tempo oldukça düştü.

35'Bu dakikalarda Gaziantep FK topla daha fazla oynayan taraf.

29'Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte Perez kafayı vurdu son anda Uğurcan direk dibinden kurtardı.

22'Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Lemina'nın vuruşu direğin dibinden auta gitti.

15'Bu dakikalarda karşılaşmada tempo oldukça düşük

10'Sol kanattan Barış Alper Yılmaz çalımlarla ilerledi. Topu ceza sahası içerisindeki Yunus'a çevirdi. Yunus'un sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti.

7'Maxim'in sağ kanattan ortasında ön direkte Draguş kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

5'Sağ kanatta topla buluşan Yunus çalımlarla ceza sahasına girmek istedi son anda savunma ayak koydu.

1'Maç başladı.

Galatasaray - Gaziantep FK ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda, Mujakic, Melih, Sangare, Ogün, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo

