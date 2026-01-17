Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Üzüldük

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın genlerine yakışmayan bir mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük." dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya Gaziantep FK maçıyla başlıyor. Rams Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesinde Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın genlerine yakışmayan bir mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük. Stadyum atmosferleri, çok tartışılır derecedeydi. Fethiye Stadyumu. Olimpiyat Stadyumu için de söyleyebilirim. Zaman zaman oyun içine girememe sebeplerimizden biriydi, tabii ki bu mücadelenizi engellememeli. Sportif anlamda başarılı bir Galatasaray var. Sonuna kadar götürmek için daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var." dedi.