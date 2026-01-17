BIST 12.669
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Üzüldük

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Üzüldük

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın genlerine yakışmayan bir mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük." dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya Gaziantep FK maçıyla başlıyor. Rams Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesinde Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın genlerine yakışmayan bir mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük. Stadyum atmosferleri, çok tartışılır derecedeydi. Fethiye Stadyumu. Olimpiyat Stadyumu için de söyleyebilirim. Zaman zaman oyun içine girememe sebeplerimizden biriydi, tabii ki bu mücadelenizi engellememeli. Sportif anlamda başarılı bir Galatasaray var. Sonuna kadar götürmek için daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var." dedi.

Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
Trump, ABD'nin Grönland planına karşı çıkan ülkelere ek vergi getirildiğini duyurdu
Galatasaray - Gaziantep FK / Canlı anlatım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok
Real Madrid'de Arda Güler şov! Oyuna girip maçı değiştirdi
Zamlı emekli maaşlarında ödeme takvimi netleşti
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı
Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe kapandı
