2026'nın en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu!
Otomatik vitesli araçlara olan ilgi hızla artarken, kullanım rahatlığı ve konfor bu tercihin başlıca sebepleri haline geliyor. 2026 yılıyla birlikte yeni otomobil fiyatları netleşti ve ithal modellerin çoğu henüz gelmemiş olsa da en uygun otomatik vitesli seçenekler ortaya çıkmış durumda.
EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR HANGİLERİ?
Manuel vitesli araçlara olan talep ise ciddi oranda düşüyor. Hem binek hem hafif ticari segmentte otomatik vitesin hakimiyeti artarken, yakın gelecekte bazı markaların yalnızca ağır vasıtalarda manuel vites kullanacağı öngörülüyor.
İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR!
Sıralama: Fiyat yüksekten en düşüğe doğrudur.
SUBARU YENİ CROSSTREK E-BOXER | 3 MİLYON 553 BİN TL
BMW 120 SPORTLİNE | 3 MİLYON 550 BİN TL
