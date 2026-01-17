2026'nın en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu!

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR HANGİLERİ?

Manuel vitesli araçlara olan talep ise ciddi oranda düşüyor. Hem binek hem hafif ticari segmentte otomatik vitesin hakimiyeti artarken, yakın gelecekte bazı markaların yalnızca ağır vasıtalarda manuel vites kullanacağı öngörülüyor.