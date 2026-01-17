BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38

2026'nın en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu!

|
2026'nın en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu!

Otomatik vitesli araçlara olan ilgi hızla artarken, kullanım rahatlığı ve konfor bu tercihin başlıca sebepleri haline geliyor. 2026 yılıyla birlikte yeni otomobil fiyatları netleşti ve ithal modellerin çoğu henüz gelmemiş olsa da en uygun otomatik vitesli seçenekler ortaya çıkmış durumda.

2026'nın en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu! - Resim: 1

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR HANGİLERİ?

 Manuel vitesli araçlara olan talep ise ciddi oranda düşüyor. Hem binek hem hafif ticari segmentte otomatik vitesin hakimiyeti artarken, yakın gelecekte bazı markaların yalnızca ağır vasıtalarda manuel vites kullanacağı öngörülüyor.

123
2026'nın en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu! - Resim: 2

İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR!

 

Sıralama: Fiyat yüksekten en düşüğe doğrudur.

223
2026'nın en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu! - Resim: 3

SUBARU YENİ CROSSTREK E-BOXER  |  3 MİLYON 553 BİN TL

323
2026'nın en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu! - Resim: 4

BMW 120 SPORTLİNE  |  3 MİLYON 550 BİN TL

423