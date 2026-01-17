Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’ndan 'ittifak' açıklaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tv100’de yayımlanan Özel Röportaj programında ittifaka girmeyeceklerini belirterek, yüzde 50+1 sisteminin siyaseti ilkesizleştirdiğini savundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tv100’de yayımlanan Özel Röportaj programında Başak Şengül’ün sorularını yanıtladı. İttifak teklifi gelmesi halinde nasıl bir yaklaşımda bulunacaklarına dair dikkat çeken açıklamalara yer veren Ağıralioğlu, “Anahtar Parti olarak ittifaka girmeyeceğiz, ittifak konusunu şu anda konuşmayı doğru bulmuyoruz. Anahtar Parti’nin politik bir kulvarı var. Bu da şu; 1 yıllık bir partiyiz bütün anketlerde 4-5. parti hattına geldik” dedi.

“TOPLUMSAL VİCDANI ÇOK KANATAN BİR DURUM”

Gündeme dair sıcak açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti hakkında, “Toplumsal vicdanı çok kanatan bir durum. Çocukların böyle zamanlarda cinayetlere, kavgaya, madde bağımlılığına sürüklenmeye konu olmadan yaşayabilecekleri bir ülke hayali kurup kurup ondan sonra çocuklarımızı sokaklarda kaybetmek, bahis tezgâhlarında, intiharlarda kaybetmeyi akıbetimiz, kaderimizmiş gibi bunları seyretmek Türk siyasetinin uzunca zamandır mevzu ettiği ama bir türlü çözüm bulamadığı bir sorun. Eğitim sisteminden tutunda sosyal medyaya, televizyondaki dizlerden tutun toplumsal değerlerden aşınmaya kadar bütün bu alanları tekrardan tahkim etmek zorundayız.

“TOPLUM ALARM VERİYOR”

Toplum alarm verir durumdadır, her şekilde. Yükselen bir toplumsal savrulma var. Değerlerimizde aşınma var. Okullarda öğretmenlerin fark ettiği, asayişte emniyetin fark ettiği bir şey var ki oda toplum alarm veriyor..

“CEZASIZLIK DUYGUSUNUN TELAFİ EDİLMESİ LAZIM”

Cezasızlık duygusunu telafi edilmesi lazım. Bu dediğimden kast ettiğim şey şu; Yapanın yanına kar kalıyor, yapan yaptığıyla kalıyor. Giden gidiyor, kalana bir şey olmuyor gibi bir duygu toplumsal ritüel haline geldi. Birtakım aflar konu oldu, cezaevleri boşaltıldı. Hemen arkasından medyaya düşen cinayetlere bakıyorsunuz ‘Yeni tahliye oldu eşini öldürdü, yani tahliye oldu yengesini, ablasını, eniştesini öldürdü’ gibi. Toplumsal bir alarm durumu bu. Komple bir seferberlik gerektiren bir iş bu. Acilen meclis karar almalı, acilen cezalar yükseltilmeli” dedi.

“MUHALEFET ‘SEÇİM İSTİYORUZ’ DEMEK ZORUNDADIR”

Muhalefetin erken seçim çağrısı hakkında sıcak açıklamalara yer veren Ağıralioğlu şu ifadelere yer verdi; “Muhalefet partilerinin erken seçim istememesi ‘Biz hazır değiliz’ duygusu verebilir, o yüzden erken seçim isteriz biz. Neden isteriz, çünkü bir parti kurduk parti kurmuş olmak memleketi daha yönetebiliriz iddiası taşımak demektir. Biz memleketin kötü yönetildiğini daha iyisinin mümkün olduğunu düşündüğümüz için parti kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla memleketin bir an önce nöbet etmekse nöbet etmesini, hizmet etmekse hizmet etmesini, devir teslimse devir teslimini almak için seçim istiyoruz demek zorundadır muhalefet.

“ERKEN SEÇİM OLURSA BİZ HAZIRIZ”

Ama isteyen istediğini alamaz, iktidarın seçim pratiği seçime en avantajlı olduğu zamanda gitmeye, muhalefetin en zayıf olduğu zamanı kollamaya, kendisinin toplumsal memnuniyeti en iyi yönetebileceği eşiklerde seçim kararı alamaya mecbur edecektir. Muhalefet ister ama iktidar bu ara seçime gidemez bence. Avantajlı değiller. Umarım seçime giderler, giderlerse biz hazırız.”

“ADAYLIK POLEMİĞİ CAN SIKICI TEKRAR HALİNİ ALDI”

Ağıralioğlu açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti; “CHP ve AK Parti arasında bir siyasi tahterevalli var. Bu adaylık süreçlerinin tartışılmasına bağlı olarak yaşadığımız çok can sıkıcı bir tekrar haline aldı. Bu tekrardan Türk toplumunun rahatsız olduğunu düşünüyorum.

“TÜRKİYE’NİN MESELELERİ ADAYIN KİM OLDUĞUNDAN DAHA ÖNEMLİ”

Ben Türkiye’nin meselelerini konuşmayı ‘Kim Cumhurbaşkanı oldun?’ kampanyasından daha mühim görürüm.

Bütün partilerin genel başkanları aksini beyan etmiyorlarsa doğal olarak cumhurbaşkanı namzetidirler. Ama ergen hevesler gibi ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım’ diye ortalığa düşmeye gerek yoktur.

“50+1 DEĞİŞSİN İSTİYORUZ”

Biz Anahtar Parti olarak yüzde 50+1 değişsin istiyoruz. İttifak mecburiyetlerinin, siyaseti ilkesizleştirmesinin en büyük sebebi yüzde 50+1 sistemidir. Bu yüzde 50 şu demektir; 50’yi 1 geçebilmek için siyaset bazen hiç inanamadığı hiç taşıyamayacağı nice partnere mecbur kalıyor. Yani 50+1’i geçmek için birbirine benzemez bir sürü alakasız organizasyon siyaseten güç üretmek için bir araya geldiğini söylüyor. Bu seçmene de hürmetsizlik oluyor.

“İTTİFAKA GİRMEYECEĞİZ”

Anahtar Parti olarak ittifaka girmeyeceğiz, ittifak konusunu şu anda konuşmayı doğru bulmuyoruz. Anahtar Parti’nin politik bir kulvarı var. Bu da şu; 1 yıllık bir partiyiz bütün anketlerde 4-5. parti hattına geldik. Bütün anketler gösteriyor.”

ANKARA’DAKİ SU KRİZİ

Ankara’da yaşanan su krizine yönelik konuşan Genel Başkan Ağıralioğlu, “Sadece Ankara’da su sorunu yok. İzmir’de de var İstanbul’da da başlayacak. Türkiye’nin genel olarak bir su problemi var. Dünyada bir iklim krizi var.

“MAZARET BEYAN ETMEYEN SİYASETİ TEMSİL ETMELİYİZ”

Bizim yeraltı sularımız plansız kullanmaya bağlı olarak da komple plansızlığın beraberinde getirdiği problemler bunlar. Genel olarak mazeret beyan etmemelidir muhalefet. ‘Benden önce vardı’ dememelidir muhalefet. Bizim çözmeye çalıştığımız bütün sorunlar bizden önce başladığı için biz parti kurduk. O zaman muhalefet iktidardan daha başarılı gözükmek istiyorsa ‘Mazeretsiz başarı’ yapmak zorundadır.

“POLEMİK YAPAN İŞ YAPMAYAN MANSUR YAVAŞ’A EVRİLMEMELİ”

‘İşini yapar Mansur Yavaş polemik yapmaz’ böyle bir itibarı vardır Mansur Beyin. İşini yapar Mansur Yavaş polemik yapmazdan, Polemik yapar Mansur Yavaş işini yapmaza evrilmemelidir diye uyardım.”