Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Alanya’ya hareket etti. Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kamp kadrosu açıklanırken, sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Sebastian Szymanski ile Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Youssef En-Nesyri kafilede yer almadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Alanya’ya hareket eden sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Youssef En-Nesyri yer almadı. Nelson Semedo ile Edson Alvarez ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok - Resim: 0

