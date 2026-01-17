BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

Kamçatka’ya son 30 yılın en yoğun karı yağıyor

Kamçatka’ya son 30 yılın en yoğun karı yağıyor

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen acil durum devam ediyor.

Abone ol

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda hafta başında yoğunlaşan kar yağışı, son günlerde etkisini artırdı.

Kısa sürede beyaza bürünen yarımadadaki yerleşim yerlerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolları kapandı.

Kamçatka bölgesinin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy’de kar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen acil durum devam ediyor.

Toplu ulaşımın durdurulduğu şehirde, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personelinin devreye girdiği ve kent sakinlerine ulaşım konusunda destek sağladığı belirtiliyor.

Şehirde, okullarda eğitime ara verilirken, birçok kurum ve işletme uzaktan çalışma moduna geçti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Kamçatka'daki bazı bina ve araçların kar altında kaldığı gözlemlendi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin karla mücadele ettiği ve kar altında kalan evlerdeki sakinlere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Kamçatka'daki kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, Kamçatka’daki kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve bu rakamın artabileceği kaydedildi.

Kamçatka'da son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aile Bakanı Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine telefon
Aile Bakanı Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine telefon
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Üzüldük
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Üzüldük
Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
Trump, ABD'nin Grönland planına karşı çıkan ülkelere ek vergi getirildiğini duyurdu
Trump, ABD'nin Grönland planına karşı çıkan ülkelere ek vergi getirildiğini duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok
Real Madrid'de Arda Güler şov! Oyuna girip maçı değiştirdi
Real Madrid'de Arda Güler şov! Oyuna girip maçı değiştirdi
Zamlı emekli maaşlarında ödeme takvimi netleşti
Zamlı emekli maaşlarında ödeme takvimi netleşti
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı