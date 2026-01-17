BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Abone ol

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingdeki konuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Sayın Özgür Özel, unuttuğunuz Hatay'ı hatırlamanız güzel." ifadesine paylaşımında yer veren Yayman, şunları kaydetti:

"Zararın neresinden dönerseniz kardır. Fakat depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı. Depremin üzerinden üç yıl geçti. Hatay'a uzun zaman sonra ilk defa geliyorsunuz. Siz parti içi çekişmelerle, şaibelerle, yolsuzluk iddialarıyla ve kendi gündemlerinizle meşgulken; AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk günden itibaren Hatay'daydı, sahadaydı, milletimizin yanındaydı. CHP'li belediyeler Hatay için verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadı. Bir cami de yapmadınız. Bir kreş yapmadınız. Bir ev de, bir sağlık ocağı da. Sayın Özel elinizden tutan mı vardı? Sizi engelleyen kimdi? Hatay enkaz altındayken de yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ortada yoktunuz. Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmediniz. Bugün edilen sözler, geç kalmış ve inandırıcılığını yitirmiş talihsiz cümlelerdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, planlı, kararlı ve sabırlı bir şekilde çalışarak, deprem bölgesini ayağa kaldırdığını belirten Yayman, Hatay'ın azimle ve inançla, küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden dirildiğini ifade etti.

Hatay'ın asla unutulmadığını vurgulayan Yayman, "Sayın Özel, deprem üzerinden dahi dezenformasyon yapıyorsunuz. Hatay'ı kimin unuttuğunu bu şehir çok iyi biliyor. Ulu Cami çok iyi biliyor." yorumunu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok
Real Madrid'de Arda Güler şov! Oyuna girip maçı değiştirdi
Real Madrid'de Arda Güler şov! Oyuna girip maçı değiştirdi
Zamlı emekli maaşlarında ödeme takvimi netleşti
Zamlı emekli maaşlarında ödeme takvimi netleşti
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı
Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe kapandı
Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe kapandı
İstanbul'da sulu kar başladı! Gece saatlerine dikkat
İstanbul'da sulu kar başladı! Gece saatlerine dikkat
Kepenklerinin açık olduğunu görünce içeri girdiler! Dehşete düşüren manzara
Kepenklerinin açık olduğunu görünce içeri girdiler! Dehşete düşüren manzara
Yola çıkacaklar dikkat! Feribot seferleri iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Feribot seferleri iptal edildi
Atlas Çağlayan'ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarına soruşturma
Atlas Çağlayan'ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarına soruşturma