BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte "Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bu yönde açıklamaları bulunduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Abone ol

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır. Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır. Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerleri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın, art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."

DMM
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı
Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe kapandı
Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe kapandı
İstanbul'da sulu kar başladı! Gece saatlerine dikkat
İstanbul'da sulu kar başladı! Gece saatlerine dikkat
Kepenklerinin açık olduğunu görünce içeri girdiler! Dehşete düşüren manzara
Kepenklerinin açık olduğunu görünce içeri girdiler! Dehşete düşüren manzara
Yola çıkacaklar dikkat! Feribot seferleri iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Feribot seferleri iptal edildi
Atlas Çağlayan'ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarına soruşturma
Atlas Çağlayan'ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarına soruşturma
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar bir olursak, savaşırsak püskürtebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar bir olursak, savaşırsak püskürtebiliriz
Aynı Yağmur Altında çok yakında atv'de başlıyor! Yeni tanıtımı heyecanlandırdı
Aynı Yağmur Altında çok yakında atv'de başlıyor! Yeni tanıtımı heyecanlandırdı
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi:15 yaşında olmaları...
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi:15 yaşında olmaları...