Real Madrid'de Arda Güler şov! Oyuna girip maçı değiştirdi

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Real Madrid sahasında Levante'yi 2-0 mağlup etti.Abone ol
İspanya LaLiga'nın 20. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Levante'yi konuk etti. Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında Arda Güler, Camavinga'nın yerine dahil oldu.
58. dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahasına giren Mbappe savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve Real Madrid penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Mbappe takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 65.dakikasında Arda Güler'in asistinde Asencio ağları sarsmayı başardı ve skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol olamyınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 48'e yükselterek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.
Milli futbolcumuz Arda Güler maçın oyuncusu olurken Real Madrid taraftarları, karşılaşma boyunca takımlarını ıslıkladı.