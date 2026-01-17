BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  SPOR

Galatasaray - Gaziantep FK / Canlı anlatım

Galatasaray - Gaziantep FK / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı, Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Ligin ikinci yarısına kayıpsız başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftarı önünde galibiyet hedefliyor.

Galatasaray 0 - 0 Gaziantep FK

10'Sol kanattan Barış Alper Yılmaz çalımlarla ilerledi. Topu ceza sahası içerisindeki Yunus'a çevirdi. Yunus'un sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti.

7'Maxim'in sağ kanattan ortasında ön direkte Draguş kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

5'Sağ kanatta topla buluşan Yunus çalımlarla ceza sahasına girmek istedi son anda savunma ayak koydu.

1'Maç başladı.

Galatasaray - Gaziantep FK ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda, Mujakic, Melih, Sangare, Ogün, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de 4 yıldız Alanyaspor maçında yok
Real Madrid'de Arda Güler şov! Oyuna girip maçı değiştirdi
Real Madrid'de Arda Güler şov! Oyuna girip maçı değiştirdi
Zamlı emekli maaşlarında ödeme takvimi netleşti
Zamlı emekli maaşlarında ödeme takvimi netleşti
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Ege’ye fırtına uyarısı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı
Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı, amaç İran'ı yutmaktı
Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe kapandı
Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe kapandı
İstanbul'da sulu kar başladı! Gece saatlerine dikkat
İstanbul'da sulu kar başladı! Gece saatlerine dikkat
Kepenklerinin açık olduğunu görünce içeri girdiler! Dehşete düşüren manzara
Kepenklerinin açık olduğunu görünce içeri girdiler! Dehşete düşüren manzara
Yola çıkacaklar dikkat! Feribot seferleri iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Feribot seferleri iptal edildi