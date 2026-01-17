Galatasaray - Gaziantep FK / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı, Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Ligin ikinci yarısına kayıpsız başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftarı önünde galibiyet hedefliyor.
Galatasaray 0 - 0 Gaziantep FK
10'Sol kanattan Barış Alper Yılmaz çalımlarla ilerledi. Topu ceza sahası içerisindeki Yunus'a çevirdi. Yunus'un sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti.
7'Maxim'in sağ kanattan ortasında ön direkte Draguş kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.
5'Sağ kanatta topla buluşan Yunus çalımlarla ceza sahasına girmek istedi son anda savunma ayak koydu.
1'Maç başladı.
Galatasaray - Gaziantep FK ilk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi
Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda, Mujakic, Melih, Sangare, Ogün, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo