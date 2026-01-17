Zamlı emekli maaşlarında ödeme takvimi netleşti

Emekli aylıklarına yapılan zamların ardından ödeme takvimi netleşti; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 artış uygulanırken en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 zamla 20 bin liraya yükseltildi. Zamlı aylıklar SSK’da 17-26 Ocak, Bağ-Kur’da 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak

Emekli aylıklarına yönelik artışların netleşmesiyle birlikte gözler, zamlı aylıkların ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi. SSK, Bağ- Kur emeklileri yüzde 12.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.60 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı yüzde 18.48 zam ile 20 bin liraya çıkartıldı.

Bu zamlar yılın ilk yarsında geçerli olacak. 4A SSK ve 4B Bağ- Kur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre maaşını alacak. SSK emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 9 olanların zamlı aylıkları bugün yatacak.

Tüm aylıklar 17-26 Ocak tarihleri arasında yatacak. Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında hesaplarda olacak. Memur emeklileri ise doğum tarihlerine göre ayın 1-5 tarihleri arasında aylıklarını alıyor.

Memur emeklileri maaşlarını ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklifin kabul edilen 5. Maddesi'ne göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.

Düzenleme haftaya TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. En düşük emekli aylığını alacak olan 4 milyon 917 bin kişi ise ocak aylıklarını eski rakam üzerinden yanı 16 bin 881 TL üzerinden alacak.

20 bin TL düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştıktan sonra oluşacak 3 bin 119 TL'lik fark yeni maaş dönemi beklenmeden hemen hesaplara yatırılacak. 4 milyon 917 bin kişiyi ilgilendiren bu artışın bütçe mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.

YALÇIN: KAMU PERSONEL SİSTEMİNİ YENİDEN ONARMAYA İHTİYAÇ VAR

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu personel sistemini baştan sona ele almaya, sistemi yeniden onarmaya ihtiyaç var. Ya işçileştirip ya da memurlaştırıp, o ücret farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde toparlamak gerekiyor" dedi.

Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Yalçın, memurla aynı işi yapan işçinin olduğu yerde farklı ücret uygulaması olduğunda huzursuzluğun büyüyeceğini anlatarak, "Kamu personel sistemi açısından bir bütünlüğe ihtiyaç var. Seçim zamanı yaklaştığında popülist yaklaşımlar sesin yükseldiği yere yönelerek 'Oraya bir şey yapalım' anlayışına dönüştüğü için sesini yükseltemeyen dezavantajlı durumlara düşüyor. Bu yıl özellikle kamu personel sisteminde ücret reformunu içerecek şekilde köklü bir çalışma olmalı" diye konuştu