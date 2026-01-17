BIST 12.669
Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe kapandı

Üsküdar Harem Sahil Yolu, kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı.Araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda ilerleyen tırın üzerinde bulunan ekskavatör, yol takına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tak yola devrilirken, cadde üzerinde seyreden ve park halinde bulunan bazı araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle yolun her iki yönü de ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

