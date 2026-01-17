Aile Bakanı Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine telefon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesiyle telefon görüşmesi yaparak başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, görüşmede Çağlayan ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, Bakanlık olarak davaya müdahil olacaklarını ve süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak, ailenin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Çağlayan ailesi ise görüşmede, devlete güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi.