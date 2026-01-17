BIST 12.669
'Uyuşturucu' soruşturmasında adı geçen Selen Görgüzel'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

SOSYAL MEDYADAN İLK PAYLAŞIM

Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verilirken Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

''CEZAİ İŞLEMLER DERHAL BAŞLATILACAK''

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Görgüzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Kamuoyuna duyuru! Avukatımın ve basın danışmanımın yapmış olduğu kamuoyu duyurularına rağmen; son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve haysiyet kırıcı haberler nedeniyle bizzat açıklama yapma zarureti doğmuştur. Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur. Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastidir. Onurumu ve kişilik haklarımı hedef alan, asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygılarımla bildiririm'

