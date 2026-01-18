BIST 12.669
Kahreden haber: Pencereden düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kilis’te Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi’nde, bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden düşen 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu hayatını kaybetti.

Kilis'te üçüncü kattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde İrem Nur Tandırcıoğlu (13), bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

