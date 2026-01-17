BIST 12.669
Galatasaraylı taraftarlar ayaklandı! Maç esnasında 'Yönetim istifa' sesleri

Galatasaraylı taraftarlar 1-1 berabere sona eren Gaziantep FK maçı sonrası yönetime tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maç oynandığı esnada Galatasaray'da taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Gaziantep FK, mücadelenin 73. dakikasında Mohamed Bayo ile 1-0 öne geçti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu golden sonra, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protesto etti.

Galatasaraylı taraftarlar 1-1 sonuçlanan karşılaşma sonrası da, "Aciz yönetim istemiyoruz." ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.

