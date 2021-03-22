Yoğurt diyeti nasıl yapılır 3 günde 5 kilo verdiriyor!

Kısa sürede forma kavuşmak isteyenlerin imdadına yoğurt diyeti yetişiyor. Yoğurt diyeti, 3 günde 5 kiloya kadar zayıflatıyor!

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Yüzlerce yıldır tükettiğimiz yoğurt, besleyici ve oldukça sağlıklı bir besin. Probiyotikler yönünden zengin olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırıp metabolizmayı hızlandırıyor. Yoğurt diyet listelerinin de vazgeçilmezi. Yoğurt diyetiyle kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. İşte 3 günde 5 kilo verdiren yoğurt diyeti listesi...

Yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Yoğurt diyeti 5 gün süreyle uygulanır. 5 günde kişinin 2 ila 4 kilo vermesi hedeflenir. Yoğurt diyet listesi şu şekildedir:

Birinci Gün: Kahvaltıdan önce içine limon sıkılmış bir bardak ılık su içilir. Kahvaltıda 1 kase ev yapımı yoğurt tüketilir. Arzuya göre şekersiz çay da içilebilir. Öğle yemeğinde sebze çorbasının ardından bir kase ev yapımı yoğurt yenir. Ara öğün olarak bir fincan şekersiz çay, mevsim meyvesi ve bir kase yoğurt tüketilir. Akşam yemeğinde sebze çorbası ve ardından bir kase ev yapımı yoğurt yenir. Ara öğün olarak üç adet kuru erik ve şekersiz bir fincan çay tüketilebilir.

2 ila 5. Günler: Kahvaltıdan önce, taze limon sıkılmış ılık su içilir. Kahvaltı için bir yemek kaşığı yulaf, bir kase yoğurt ve arzuya göre bir fincan şekersiz çay tüketilebilir. Öğle yemeği için bir kase sebze çorbası ve bir kase yoğurt yenir. Ara öğün olarak bir adet mevsim meyvesi, bir kase ev yapımı yoğurt ve bir fincan çay tüketilir. Akşam yemeğinde mercimek çorbası ve ardından 1 kase ev yapımı yoğurt tüketilmesi önerilir. Yatmadan önce kuru incir yenebilir.

Diyet süresince tükettiğiniz su miktarı önemli!

Diyet süresince günde 2-2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Yoğurt diyeti, pastörize edilmemiş yoğurt ile yapıldığında daha etkilidir. Bu yüzden ev yapımı yoğurtların tüketilmesi önerilir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan yoğurt düşük kalorilidir ve yüksek miktarda protein ve kalsiyum içerir. Tüm bunların yanı sıra içeriğindeki pek çok vitamin ve mineral ile bağışıklık sistemini korur.