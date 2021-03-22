Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

İZMİR'de, Yunanistan unsurlarınca denize bırakılan ve 3 gündür aranan kaçak göçmen, kendi çabasıyla Boğaz Adası'na çıkmayı başardı. Adada bir başına kalan kaçak göçmenin, ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Mart'ta Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca bir grup kaçak göçmenin elleri kelepçeyle bağlanıp denize bırakıldığı bilgisini üzerine harekete geçti. kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Ekipler kayıp olduğu belirtilen 1 kişiyi de bulmak için çalışma başlattı. Kaçak göçmenin bulunduğu Boğaz Adası ve çevresinde arama yapan ekipler can yeleği buldu. Bunun üzerine kaçak göçmenin adaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu. Ekiplerin Boğaz Adası üzerinde yaptığı aramalarda Somali uyruklu Muhammed Seyyid'i, sağ olarak bulundu.

Ot yiyerek hayatta kaldı

Ekiplerce kurtarılan Seyid, Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesine kaldırdı. Bitkin olduğu gözlemlenen Seyyid'in burada yapılan tetkitlerde durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yunanistan unsurlarınca denize bırakılmasının ardından can yeleğiyle hayatta kaldığını ve yüzerek Boğaz Adası'na çıkan Seyyid'in, kayaların arasında temiz su içtiğini ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.