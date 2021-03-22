Ayak üşümesi neden olur dolaşımın zayıf olması sebeplerinden biri!

El ve ayak üşümesi bazı insanlarda diğerlerine nazaran daha fazla rastlanır. Dolaşım problemleri ise ayak üşümesinin en yaygın nedenlerinden biri.

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Soğuk bir ortama girdiğinizde, kan damarlarının ayak bölgesinde daralmasıyla, kan akışının bu kısımlara doğru yetersiz kalmasıyla üşürsünüz. Kadınlarda daha yaygın olarak karşılaşılan ayak üşümesi çoğunlukla zararsız ve geçici bir durumdur. Ancak el ve ayakların üşümesinin ardında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir.

Ayak üşümesi neden olur?

Geçici üşümeler haricinde ayaklarınız sürekli soğuksa, bunun altında bazı ciddi sebepler olabilir. Ayaklarınızın devamlı üşümesinin muhtemel nedenleri şu şekildedir:

·Yetersiz sıcaklık

Ayakların üşümesinin çok çeşitli nedenleri vardır. Bazen en basit neden, ortam sıcaklığının düşük olmasıdır. Mevsime göre, yeteri kadar kalın giyinmemişseniz ve ayaklarınız çıplaksa, önce ayaklarınızın soğuması olasıdır. Ancak tabii ki başka sebepler de mevcuttur.

·Zayıf dolaşım

Dolaşımın zayıf olması, ayak üşümesine sebep olan en yaygın faktörlerden biridir. Yetersiz kan dolaşımı, yeteri kadar sıcak kanın düzenli olarak ayak bölgesine ulaşmasını zorlaştırır. Böylece ayaklarınız, vücudunuzun geri kalanından daha soğuk kalır.

Dolaşım sorunları, kalbin normal işlevinde vücuda kan pompalayamadığı çeşitli durumlarda meydana gelen kalp rahatsızlıklarıdır. Zayıf dolaşımın bir nedeni, hareketsiz yaşam tarzı olabilir. Gün içerisinde fazla oturmak yerine hareketlenmeyi deneyebilirsiniz.

İş yerinde bütün gün masa başında oturursanız, bu durumu yaşamanız olasıdır. Sigara içmek de ayrıca dolaşım bozukluklarının başka bir nedeni olabilir.

·Anemi

Kırmızı kan hücreleri yetersiz sayıda olduğunda vücutta anemi (kansızlık) oluşur. Özellikle aneminin ilerlediği vakalarda, ayakların üşümesi kaçınılmaz bir semptom olarak belirtilir. Bunun yanında çok sağlıklı insanlarda bile demir eksikliği anemisi ortaya çıkabilir. Bu da beslenme tarzı değişiklikleriyle ve takviyelerle nispeten daha kolay tedavi edilebilen bir durumdur.

·Şeker Hastalığı

Diyabet (şeker hastalığı), sadece dokunulduğunda soğuk hissedilen ayaklara değil, aynı zamanda sinirlerde oluşan hasar sebebiyle sürekli üşüyen ayaklara da neden olur. Diğer belirtiler ayaklarda uyuşma veya karıncalanma hissiyatıdır. Ayaklarda herhangi bir sinir hasarı belirtisi gösteriyorsanız, sorun büyümeden önüne geçmelisiniz. Diyabetik ayak ve diğer sorunlara karşı önlem olması adına, ayaklarınızda kesik veya yaralanma olup olmadığını kontrol etmeli ve ayaklarınızın durumunu iyi takip etmelisiniz.

·Hipotiroidizm

Bu durumdan, tiroid yetersiz kaldığında ve yeterli tiroid hormonu üretilemediğinde bahsedilir. Vücudun metabolizmasında çeşitli değişiklikler olur. Metabolizma hem kalbin ritmini hem de vücut sıcaklığını kontrol eder. Bu sebeple yetersiz bir tiroid, dolaşımın zayıflamasına ve ayakların üşümesine yol açar.

·B-12 vitamini eksikliği

B-12, genellikle hayvansal ürünler tüketilerek alınan bir vitamindir. B-12 eksikliği, B-12'yi geri ememediğiniz veya beslenmenizle yeterince alamadığınız zaman görülür.

Üşüyen ayaklar nasıl ısınır?

Her zaman üşüyorsanız, bir battaniyeyle geçici olarak ısınabilir, çok katmanlı şekilde giyinebilir veya ortamdaki ısıyı artırabilirsiniz. Ancak bu yine de işe yaramazsa, uygulanabilecek bazı yöntemler şu şekildedir:

·Biraz kestirmeyi veya daha erken uyumayı deneyin.

·Anemiyseniz veya dengesiz besleniyorsanız bol meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız et içeren daha sağlıklı bir diyet uygulamaya gayret edin..

·Mümkün olduğu kadar stresten uzak durun, pozitif düşünceler üretmek her zaman daha iyidir.

·Çorap veya terlik giyin.

·Ayaklarınızı esnetip hareket ettirin.

·Sigarayı bırakın (nikotin, kanın ellerinize ve ayaklarınıza kolayca ulaşmasına engeldir.)

·Doğru bir diyet ve ilaçlarla kolesterolünüzü düşürmeye çalışın.

·Dolaşımı güçlendirmek ve düzenlemek için daha fazla demir, B12 vitamini ve folat almaya çalışın.