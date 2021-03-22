Maçlara seyirci alınacak mı? Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Sağlık Bakanlığı ile de yaptığımız görüşmelerde maçları 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan'da Sağlık Bakanımız ile toplantı yapacağız. Aşılama durumu, vaka sayıları nedir. Ona göre karar vermek istiyoruz.'' dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beinsports'a açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"1 Haziran'da TFF Başkanlığı görevindeki ikinci yılımı dolduracağım. Pandemi oldu, kurlarda hareketlilik oldu. Takım harcama limitleri diye yeni bir konuya girdik. Türk futbol takımlarının tamamını denetim altına almak için yola çıktık. Her transfer döneminin başında transfer limitlerini kamuoyuna ilan ettik. Herkes 'Bu takım neden bu kadar çok transfer yapıyor, nasıl yapıyor?' dedi. Bir takımımız 18 transfer yaptı, sonra 22'ye çıkardı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transferleri oldu. Bunların hepsini yaparken, bize beyan ettikleri finansal yapıları inceleyip değerlendirdik ve oyuncuların lisanslarını verdik. Transfer limitini aşan takımlara puan silmeye kadar varan cezalar vereceğiz. Pandemi dönemi ve kur artışı takımların maddi kayıp yaşamasına neden oldu."

''Seyircili oynatmayı kolay görmüyoruz''

"Biz bu yolda yürürken sadece TFF olarak bir karar alarak yürüyemiyoruz. Sağlık Kurulu ve onun içinde de pandemi bölümü var. Onların kararları önemli. Bizim aldığımız her karar, insan sağlığını etkilediği için Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz. Bugünkü tabloya baktığımızda kırmızı olan Karadeniz Bölgesi var. Bunun yanında İstanbul. Ciddi rakamlar var. Biz bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynatmayı kolay görmüyoruz.

Maçlara seyirci alınacak mı?

Sağlık Bakanlığı ile de yaptığımız görüşmelerde maçları 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan'da Sağlık Bakanımız ile toplantı yapacağız. Aşılama durumu, vaka sayıları nedir. Ona göre karar vermek istiyoruz. Nisan ayından sonra seyircili oynayıp oynayamayacağımızın kararını TFF kendi başına alamaz. Danışacağız, istişare edeceğiz. Ama bir şeyi çok istiyorum: 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatmak. UEFA da bunu istiyor. İnşallah 1 Nisan'daki toplantıda alacağımız kararlardan bir tanesi de Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatmak olacak. HES Kodu ve test zorunluluğu getirebiliriz."

1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması konusu

"Fenerbahçe'nin bu konuda bir müracaatı oldu; çok yakın zamanda oldu. Kurullarımıza havale ettik. Şu anda inceliyorlar. Yakın bir zamanda bunun cevabını kendilerine vereceğiz. Kurullarımız inceliyor. Bize getirip sunum yapacaklar. Yönetim kurulunda karar vereceğiz ve Fenerbahçe'nin bize müracaatının cevabını vermiş olacağız"

VAR açıklaması

Bu sene VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarak insanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Netice olarak bizim tek isteğimiz, hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek olmalıdır. Her yıl, VAR'da daha iyiye gittiğimize inanıyorum. En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum. Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere'de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020'yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni düzenliyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Hollanda gibi ülkelerin de operatör hizmetlerini yapıyor. Biz de bunları düşünerek Hawk-Eye'ı seçtik. Hawk-Eye, Türkiye'den insanları seçerek, her türlü araştırmayı yaptı ve sınava soktu, burada işe başlattı.

Fenerbahçe'ye yanıt

Bir kulübümüz, 'Ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor' dedi ve siyasi ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Bunu PFDK'ya götürdük. 6222'ye göre Başsavcılığa başvuru yaptık. Çünkü iddia büyüktü. Operatör arkadaşımızın, ofsayt çizgisinin çizilmesindeki dahili %0. Bence çok büyük yanlışlık yaptılar. Bu maçın neticelerini buna bağlamamaları gerektiğine inanıyorum. Yanlış varsa, başka bir yerde aramaları gerekiyordu. Bu yolu seçtiler, saygı duyuyorum, biz de gerekli hukuksal işlemleri başlattık.

Yabancı hakem konusu

Türk hakemlerin kalitesi UEFA'da takdir görmüştür, bizim MHK ve hakemlerimiz böyle. Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten yurt dışına hakem yolluyoruz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok

Ahmet Çakar yorumu

Hakem camiasının saygın bir ismi, önemli bir gazetede yazı yazan biri (Ahmet Çakar), 3 defa, ayrı ayrı programlarda, bir hakem Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar dedi diyor. Verdik başsavcılığa, şimdi hakemin adını veremem diyor. Git şimdi savcılığa hesap ver.