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HABER /  EĞİTİM

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 6 gün boykota gidiyor

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı protestolarına devam eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 6 tutuklu öğrenci arkadaşları çin 6 gün boykot yapılacağını açıkladı.

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Tutuklu öğrencilerin 11 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacaklarını belirten Boğaziçi öğrencileri, "Bu absürt durumun normalleşmesine göz yummayacağız. Bahar dönemine başlarken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak 'Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz diyoruz: 6 tutuklu arkadaşımız için 6 gün boykota gidiyoruz!" açıklaması yaptı.

'Arkadaşlarının eğitim hakkına saldıran ve kendisine biat etmeyen herkesin yaşam hakkına saldıran iktidarın ve atadığı kayyumun dayatmalarına karşı bahar dönemini boykotla ve festivalle açacaklarını' kaydeden öğrenciler, "Tüm üniversite bileşenlerini 'Nasıl bir üniversite?' sorusuna yanıt aradığımız direniş festivalinin bir parçası olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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