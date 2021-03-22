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Ordu'da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

ORDU’da bir apartmanın 6’ncı katından düşen ve ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Eymen Duran isimli 13 yaşındaki çocuk, 11 katlı apartmanın 6’ncı katının merdiven boşluğundaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Duran’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen 13 yaşındaki Bilal Eymen Duran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı.

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