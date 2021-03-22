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23 ülke askıya aldı! Güney Afrika, 1 milyon doz AstraZeneca aşısını 14 Afrika ülkesine sattı

GÜNEY AFRİKA Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Güney Afrika’nın 1 milyon doz AstraZeneca aşısını 14 Afrika ülkesine sattığını duyurdu.

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Güney Afrika, geçtiğimiz ay AstraZeneca Covid-19 aşısının virüsün mutasyonlu türüne karşı etkinliği konusunda şüphelerin ortaya çıkmasının ardından aşının kullanımını askıya almıştı. 

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize yaptığı açıklamada, Güney Afrika’nın 1 milyon dozluk AstraZeneca aşısını 14 Afrika ülkesine sattığını duyurdu. Mkhize, dağıtılan ilk aşı serisinin 9 Afrika Birliği üyesi ülkeye fayda sağlayacağını belirterek, kalan dozların ise bu hafta toplanarak 5 ülkeye daha ulaştırılacağını aktardı.

Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, AstraZeneca aşısının Covid-19'un Güney Afrika mutasyonuna karşı "sınırlı" bir etkinliğe sahip olduğuna işaret etmişti. Hükümet ise, araştırmanın ardından aşının kullanımını askıya almıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, AstraZeneca aşısının tüm ülkelerde ve tüm mutasyonlara karşı kullanılabileceğini belirtmeye devam ediyor.

Güney Afrika, Johnson & Johnson ve Pfizer'dan aşı siparişi verirken, bu siparişler ile nüfusunun üçte ikisini Covid-19’a karşı aşılamayı planlıyor. Ancak şimdiye kadar ülke genelinde sadece 183 bin doz aşı uygulandı.
Güney Afrika’da toplam vaka sayısı 1 milyon 537 bin 852’e, toplam can kaybı ise 52 bin 111’e ulaştı.

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