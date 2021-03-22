Yılbaşına geri döndü! Fiyatlar uçtu gram altın 450 lira seviyelerinde

Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı olarak getirilmesinin ardından dolar/TL resmen fırladı ve 8.39 seviyesini gördü. Bununla birlikte altın fiyatları da uçtu. Yatırımcısının uzun zamandır beklediği yükselişle birlikte gram altın 450 lira seviyesinden işlem görüyor.

Abone ol

2020 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılında yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Uzmanlar yatırımcıya tavsiyelerinde altın fiyatlarının 2020'deki gördüğü seviyeyi yakalayacağını ve sabırlı olunması gerektiğini bildirdi. Ve altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.

Gram altın dolar/TL'deki yükselişle beraber 2021 yılının başındaki fiyat seviyelerine geri döndü. Yıl başından bu yana yüzde 8’den fazla değer kaybeden ons altın, 2021’in ilk iki ayını da kayıpla kapatarak son 10 senedeki en kötü yıl başlangıç performanslarından birini sergilemişti.

Altın fiyatları, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükseliş ve güçlü dolar ile birlikte yeni haftaya yüzde 0,14 düşüşle ons başına 1.742 dolar civarında başladı.

403 TL'ye kadar gerilemişti

Gram altın fiyatları, geçen haftaya 420 TL civarında başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi 200 baz puan artırmasından sonra dolar/TL’deki düşüşü takip ederek 403 TL’ye kadar gerilemişti.

Yüzde 10 yükseldi

TCMB başkanlığında yapılan değişiklik sonrasında yüzde 10’dan fazla yükselen dolar kuru ile birlikte gram altın fiyatları, geçen hafta kapanışa göre yüzde 10’dan fazla yükselerek 450 TL civarında bulunuyor.

22 Mart 2020 altın fiyatları

Gram altın: 450,87

Çeyrek altın: 762,00

Yarım altın: 1.520,00

Cumhuriyet: 3.035,00

Reşat: 3.068,20