Yılbaşı ne zaman 2022 yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık tatil mi?

2021 yılının bitmesine az bir zaman kalan birçok vatandaş 2022 yılbaşı ne zaman, yılbaşı tatili kaç gün olacak araştırması yapmaya başladı. 2022 yılında yılbaşı tatili yani 1 Ocak cumartesi gününe denk geliyor. 1 gün olan yılbaşı tatili 31 Aralık cuma günü başlamayacak. Yani 31 Aralık cuma günü yarım gün olmayacak.

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Yılbaşı tatili ne zaman 2022, hangi güne denl geliyor ve 2022 yılbaşı tatili kaç gün olacak araştırmaları şimdiden başladı. Bu sene 2021'nin son günü yani 31 Aralık cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı ise 1 Ocak 2022 Cumartesi günü olacak. Yani bu sene 2022 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık cuma günü ise yarım gün tatil olmayacak, yılbaşı tatili 1 gün olacak.

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

2022 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 Ramazan Bayramı

2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 Kurban Bayramı

2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 1 Temmuz Demokrasi Bayramı

2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.



2022 39 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür