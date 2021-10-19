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Yerli aşı TURKOVAC 3. doz olarak uygulanmaya başladı

Yerli aşı TURKOVAC 3. doz olarak uygulanmaya başladı

 YERLİ Covid-19 aşısı TURKOVAC, Denizli'deki gönüllülere hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başlandı. 47 yaşındaki polis memuru Bilal Ceylan, kentte gönüllü olarak TURKOVAC aşısını yaptıran ilk kişi oldu.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısında, Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 41 merkezden biri de Denizli oldu. Denizli Devlet Hastanesi'nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, TURKOVAC aşısı gönüllülere hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başladı. Gönüllülerden polis memuru Bilal Ceylan, Denizli'de TURKOVAC aşısı olan ilk kişi oldu. Ceylan, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine destek olmak istediğini belirterek, "Ülkemizde yürütülen TURKOVAC Faz-3 çalışmasında isteyerek gönüllü oldum. Bugün de aşımı yaptırdım. Yerli aşımız inşallah vatana millete hayırlı olur" dedi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk gönüllülere teşekkür ederek, "Gerek Covid-19'la mücadelede, gerek aşılama oranlarında dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz. Şimdi de yerli aşımız olan TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları için Denizli Devlet Hastanesi'nde gönüllü olan vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarını yürüteceğiz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası Denizlili hemşerilerimizi e-Nabız üzerinden randevu alarak yerli ve milli aşımıza destek olmaya bekliyoruz. Gönüllü olan vatandaşlarımızın, bakanlığımızın belirlediği sürelerde takipleri yapılarak kendilerinden belirli aralıklarla antikor düzeyleri bakılacak. Faz-3 çalışmasının tamamlanmasıyla Covid-19 ile mücadelemize inşallah yerli aşımızla devam edeceğiz" diye konuştu.

Denizli Devlet Hastanesi TURKOVAC aşı çalışmaları sorumlu hekimi Uz. Dr. Emin Egemen Tekin ise belirli kriterlere uyan gönüllüleri TURKOVAC aşısı olmaya davet etti.

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