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YenivirüsCanan etiketi Twitter'ın zirvesine oturdu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a destek çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da 'yenivirüsCanan' etiketiyle TT listesinin en tepesine çıktı.

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçağdaş'ın, “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim” dediği, gerekçe olarak da 'gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek' olarak gösterdiği öğrenildi.

Suat Özçağdaş ve Canan Kaftancıoğlu

Özel hayatı ihlal eden CHP'li Özçağdaş'a destek çıkan CHP İstanbul İl Canan Kaftancıoğlu, konuya ilişkin skandal bir tweet paylaştı. 

Kaftancıoğlu da Özçağdaş'ın kamunun malını gözettiği için dokunulamayacağını söylemesi tepki çekti.

Kaftancıoğlu'nun tepki çeken paylaşımın sosyal medyada yorum yağdı. YenivirüsCanan etiketi kısa sürede TT listesinin tepesine oturdu. Kullanıcılar daha önce ki zamanlarda çok tartışılan tweetlerini gündeme getirdiler.  

Tepki yağdı

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