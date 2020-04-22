Çavuşoğlu İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü! Masada Astana süreci vardı

Astana süreciyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bugün İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmenin içeriğine ilişkin "İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık" açıklaması yaptı.

Masadaki konular

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

Suriye bağlamında Kovid- 19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık.