MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun af yasası iki yüzlülüğünü yüzüne vurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz yasasıyla ilgili olarak tepki göstererek, "Sözde tutuklu ve mahkûm gazetecileri bile aldatan, İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında Kılıçdaroğlu'na infaz yasasıyla ilgili olarak tepki göstererek, "Sözde tutuklu ve mahkûm gazetecileri bile aldatan, İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "23 Nisan günü Meclis’e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis’te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı’nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir."

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

MHP yetkililerden edinilen bilgiye göre Bahçeli, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 14.00'te özel gündemle toplanacak Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunda MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yapacak.