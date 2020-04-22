Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Bilgi alıp sohbet etti

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan bilgi aldı, sohbet etti.