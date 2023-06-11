Yemek Sepeti'nde skandallar bitmiyor! Müşteriye "İyi ki doğdun Canan Or...usu" mesajı atıldı

Yemek Sepeti yeni bir skandala imza attı. Canan D. isimli vatandaşın kurumsal mailine Yemek Sepeti uygulamasından gönderilen mail şok etti. "İyi ki doğdun Canan Or...usu" yazılı mesajı gören Canan D. neye uğradığını şaşırdı. Savcılık soruşturma başlattı.

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Yemek Sepeti'nden gelen küfürlü doğum günü kutlaması mesajı yargıya taşındı. Şikayet sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Sabah'ın haberine göre, vatandaş kendisine Yemek Sepeti'nden gelen "İyi doğdun Or...pu" yazılı mesajla ilgili şirketle iletişime geçti. Kendisine maili gönderenle ilgili bilgi verilmezken söz konusu küfürlü içeriğin Yemek Sepetine ait maillerden gönderildiği ise teyit edildi. İşte akılalmaz olay ve sonrasında yaşananlar...

Kurumsal mailden gelen maili açınca...

2001 yılında kurulan ve 20 milyondan fazla üye sayısına sahip Yemek Sepeti isimli uygulama, özel bir bankada yönetici olarak çalışan kadına skandal bir mail gönderdi. Geçtiğimiz 13 Kasım günü mailini kontrol eden Canan D. Kurumsal mailine gelen bir mesajla adeta şoke oldu.

"İyi ki doğdun Canan or..pusu" maili...

Yemek Sepeti'nden gelen mailde "İyi ki doğdun Canan or..pusu" yazıyordu. Mailin içeriğine baktığında video ve görsellerle de hakaretin devam ettiğini gören bankacı Yemek Sepeti isimli şirketin yetkilileriyle görüşme başlattı.

Yemek Sepeti maili olduğu kesinleşti

Müşteri temsilciliği ile yapılan görüşmede yetkililer söz konusu hakaret içerikli mailin gönderildiği adresin Yemek Sepeti şirketine ait olduğu ve şirket içerisinden bu eylemin gerçekleştirildiğinin teyidini aldı. Ancak bankacı Canan D.'ye hakaret içerikli mailin kim yada kimler tarafından gönderildiğine yönelik açıklayıcı bir cevap verilmedi.

Savcılığa gidip şikayetçi oldu

Yaşadığı skandal olay sonrası savcılığa başvuran Canan D., Yemek Sepeti hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde söz konusu olaydan dolayı şirket tarafından durumun takibinin yapıldığı, yaşanılan olay sebebiyle üzgün ve hassas olunduğunun beyan edildiği ancak netice için bir dönüş yapılmadığı ifade edildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Canan D., ifadesinin devamında mailin özellikle kurumsal mailine gönderildiğini içeriğin sadece kendisi tarafından görüldüğünü ancak konu başlığının başkaca kişiler tarafından görüldüğünü bu nedenle kasıtlı yapıldığını belirtti. Ayrıca kurumsal mailinin yemek sepeti sisteminde kayıtlı olmadığını söyleyen Canan D., kişisel verilerinin hukuka aykırı ele geçirilerek özel hayatının ihlal edildiğini söyledi. Şikayet sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yemek Sepeti küfürlü fiş de göndermişti

İstanbul Eyüp'te restoran işletmeciliği yapan vatandaş Yemek Sepeti üzerinden kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajla şok geçirdi. Yemek Sepeti üzerinden söz konusu restorandan sipariş veren bir kişi, işletme sahibine ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti.

Sipariş fişinde ağza alınmayacak hakaret

Restoran çalışanları tarafından işletme sahibine gönderilen sipariş fişinin müşteri notu kısmında 'Mahmut anneni de getir de bi s.. ya canım a.. istedi. Anneni g..n bir s..' şeklinde mesaj gören Mahmut H., fişin telefon kısmında da yine kendisine yönelik 'Mahmut anneni g.. s.. gay Mahmut' şeklinde hakaret içerikli küfürlerle karşılaştı. Sipariş sırasında kullanılan cep telefonu numarasını arayan Mahmut H., aradığı kişinin sipariş vermediğini hatta kendisinin İstanbul'da ikamet etmediğini yanlış numara olduğu karşılığını aldı.