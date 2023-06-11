Kulis haber! İzin verildi, Mehmet Şimşek'e 2 ayda faizi yüzde 20'ye çıkaracak!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in nasıl bir ekonomi yol haritası izleyeceği merakla beklenirken, faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Merkez Bankası'nın Mehmet şimşek döneminde ilk faiz kararını açıklayacağı 22 Haziran'da neler olacağı merak edilirken, Şimşek'e 2 ayda faizleri yüzde 8.5'dan yüzde 20'ye çıkarmasına Beştepe'den izin çıktığı iddia edildi.

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Seçimlerden sonra Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması, Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomi politikalarında keskin bir dönüş yapılması neredeyse kesinleşmişti. Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika faizinde ne kadarlık bir yükselişe izin verebileceği yönünde bir kulis bilgisi paylaştı.

2 ayda yüzde 20'ye çıkmasına yeşil ışık yaktı

İddiaya göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizinin 2 ayda yüzde 20'ye yükseltilmesine yeşil ışık yaktı. Bozkurt şunları yazdı:

Cevdet Yılmaz arada olacak

"Erdoğan yapısı gereği sürekli bu alana girip girip çıkacak ama bu genel yaklaşımı etkilemeyecek. (BBDK’ya yaptığı son atama bunun fragmanı) Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunda oturuyor olmasının nedeni de bu. Hep Şimşek ile Erdoğan’ın arasında olacak. 2 ay içinde Şimşek faizleri yüzde 20’ye çıkaracak. Bunun onayı alınmış.

"Yüzde 40'lara kadar çıkabilecek"

Gerekmesi halinde bu oran 40’lara kadar çıkabilecek. Ekim’e kadar Şimşek sonuç alıcı her şeyi yapabilir. Hemen aklınıza Nas gelmesin, ekonomi gerçeklik alanı. Şimşek’in elinin rahat olduğunun en önemli göstergesi Merkez Bankası’na yaptığı atamayla görüldü. Erdoğan’ın kesinlikle kabul etmeyeceği bir isim şimdi Şimşek’in tercihiyle orada oturuyor."

Faiz kararı 22 Haziran'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkanı Gaye Erkan ile seçimlerden sonraki ilk faiz kararını 22 Haziran'da açıklayacak.