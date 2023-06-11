CHP kulisi! Ekrem İmamoğlu köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu 'örgüt istiyor' yapacak

CHP'de seçim hezimetinin ardından kurultay tartışmaları sürerken, Genel Başkan adayı olacağı sinyali veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun köseye sıkıştığı belirtiliyor. Genel Başkan Kemal kılıçdaroğlu ise, "Örgüt istedi devam ediyorum" diyeceği yolun taşlarını döşüyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda adaylık için “Parti karar verir” demesi kulisleri hareketlendirdi. CHP’de, Kılıçdaroğlu’nun “Örgüt istedi” diyerek genel başkanlığı sürdüreceği yorumu yapılırken; İBB Başkanı İmamoğlu’nun da “siyasi yasak ve belediyeyi kaybetme arasında sıkıştığı” ifade ediliyor.

Sözcü TV’de seçimden sonra ilk kez konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden aday olup olmayacağı sorusuna “‘Ben adayım’ demem. MYK’yi, Meclis grubumuzu topladık. Burada değişimler yaptık. Ama ‘Vay efendim, bu değişim yetersiz’. Elbette yetersiz. Kurultaya gideceğiz. Çünkü sonuç beni tatmin etmiyor. Bu sonuç, ‘Kazanamadık’ sonucudur. Partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağına, kimin seçilip seçilmeyeceğine karar verecektir” demişti.

'İBB, AK Parti'ye geçer' sopası...

CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun son yaptığı açıklamalar sonrası “Örgüt beni istedi” diyerek genel başkanlığa devam edeceğine yönelik yorum tekrarlanıyor. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için de aynı yayında, "İmamoğlu, kurultayda aday olabilir ama büyükşehir belediyesini başka bir partiye neden verelim?" diye sordu.

Ekrem İmamoğlu'nu iki etken sıkıştırıyor...

Partideki il başkanları ve eski milletvekilleri de “İmamoğlu açıktan bir çıkış yapmadığı için tartışılamıyor" değerlendirilmesi yapılıyor. Parti içinde İmamoğlu'ndan bir hareket bekleyen isimler, "İmamoğlu, bir yandan da siyasi yasak ve belediyeyi kaybetme arasında sıkışmış durumda. Bu noktada delegenin vereceği karara bakılacak. Ama karar, zor bir karar. Bir değişim beklentisi var bir de yasal engeller var. CHP delegesi de karar verirken bunların hepsini düşünecek kadar bilinçlidir” yorumunu yapıyor.