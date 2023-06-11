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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'e tebrik mesajı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını kazanan Manchester City, şampiyonluğa ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihinde ilk kez Devler Ligi şampiyonu olan Manchester City'i tebrik etti.

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ve Inter karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen müsabakayı Manchester City, Rodri'nin attığı gol ile 1-0 kazandı.

Böylece Manchester City tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş oldu.

"Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum"

Müsabakayı statta takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise maçın ardından Manchester City için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türkiye’nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul’umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum.

Türkiye’nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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