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Nikaragua hükümeti, ABD'de yaşayan 222 muhalifin tüm mal varlıklarına el koydu

Nikaragua hükümeti, ABD'de yaşayan 222 muhalifin tüm mal varlıklarına el koydu

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 9 Şubat'taki tahliyelerinden sonra ABD'ye sürgün edilen 222 muhalifin tüm mal varlıklarına el konuldu.

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Bölge basınında yer alan habere göre Nikaragua hükümeti, mahkeme kararıyla 222 muhalifin bütün mal varlıklarına devlet lehine el konulduğunu duyurdu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararın, "Hükümlülerin halkın bağımsızlığı ve egemenliğini zedelemelerinin yanı sıra şiddet, terörizm ve ülkenin ekonomisine zarar verdiklerinin teyit edildiği" gerekçesiyle alındığını duyurdu.

Mal varlıklarına el konulanların arasında 7 eski cumhurbaşkanı adayı, avukat, eski Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) mensupları, insan hakları savunucuları ve hükümetin politikalarını eleştiren gazeteciler de yer alıyor.

Muhaliflerden Lester Aleman, Twitter hesabındaki açıklamasında, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya tepki göstererek, "Ortega, akli dengesini yitirmiş." ifadesini kullandı.

Sürgündeki gazeteci Miguel Mendoza da sosyal medya hesabından, "Diktatörlük, serbest bırakılan 222 siyasi mahkumun tüm kişisel mal varlığını ve yılların emeğini çaldı." görüşünü paylaştı.

Muhalifler, temyiz mahkemesinin kararıyla tahliyelerinin ardından vatan haini ilan edilmiş ve zorla ABD'ye sürgüne gönderilmişti.

Hükümet, daha önce de 94 muhalifin bütün mal varlıklarına aynı gerekçeyle el konulmasına karar vermişti.

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