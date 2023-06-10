BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  DÜNYA

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 19 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 19 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.

Abone ol

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu ve Lakki Marvat bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi yaralandı. Söz konusu bölgelerde çok sayıda evin çatısı çöktü, bazı noktalarda duvarlar yıkıldı.

Pencap'ın Sargoda, Gujranvala, Faysalabad ve Huşab bölgelerinde de şiddetli yağış etkili oldu.

Hastaneler yüksek alarm durumuna geçirildi

Huşab'a bağlı Çan köyünde duvarın bir evin üzerine yıkılması sebebiyle 3 kişi öldü. Gujranvala'da da yağışların yol açtığı kazalarda 10 kişi yaralandı.

Bu bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, hastaneler de yüksek alarm durumuna geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatında hatalı beton kullanıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatında hatalı beton kullanıldı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü
Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi
"Belçika CIA'den Kuzey Akım sabotajında 'Ukrayna izi' bilgisi aldı" iddiası
"Belçika CIA'den Kuzey Akım sabotajında 'Ukrayna izi' bilgisi aldı" iddiası
Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Bahçeli'den Ankara'daki patlamada ölenlerin ailelerine taziye mesajı
Bahçeli'den Ankara'daki patlamada ölenlerin ailelerine taziye mesajı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TRT'den cevap geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TRT'den cevap geldi
Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi
Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi