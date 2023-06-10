BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  DÜNYA

Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi

Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun gönüllü savaşçıların sözleşmeli askeri personel olarak yasal statü kazanıp Rus ordusunda yer alması için karar imzaladığı duyuruldu.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözleşme ile askeri personel alımına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Rus ordusuna sözleşmeli asker başvurusunun arttığını aktaran Pankov, sözleşmeli asker alma konusunda Moskova, Sivastopol, Altay, Başkurdistan Cumhuriyeti, İnguşetya, Karaçay-Çerkesya, Komi, Tuva, Çeçenistan, Astrahan, Voronej, Murmansk, Penza, Sahalin, Tümen ve Yahudi Özerk Bölgesi’nin en iyi bölgeler olduğunu aktardı.

Gönüllü askeri birliklerin Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler ile temas hattında başarılı bir şekilde görev yürüttüğünü belirten Pankov, “Bu, Rus toplumunun yüksek konsolidasyonu, vatandaşların ortak bir zafere ulaşılmasına kişisel katkı yapma arzusunu gösteriyor” diye konuştu.

Pankov, Rus Müşterek Kuvvetler Grubunun bir parçası olarak gönüllü oluşumların kullanımının etkinliğini artırmak amacıyla, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun gönüllü organizasyonların hizmet faaliyetlerini düzenleme prosedürünü tanımlayan bir karar imzaladığını bildirdi.

Karar ile ilgili detayları açıklayan Pankov, 1 Temmuz’a kadar gönüllü birliklerin Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayabileceğini kaydetti. Pankov, “Bu, gönüllü oluşumlara gerekli yasal statüyü verecek, kapsamlı destek organizasyonu ve görevlerini yerine getirebilmeleri için ortak yaklaşımlar oluşturacaktır” dedi.

Kararın tüm gönüllülere sözleşmeli askeri personel olarak, Savunma Bakanlığı veya gönüllü birliklerle bireysel sözleşme yapma hakkı verdiğinin altını çizen Pankov, vatandaşların devletle yaptıkları sözleşmelerin her şeyden önce, devlet tarafından kendilerine ve aile üyelerine sağlanan sosyal koruma ve destek tedbirlerini genişleteceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklu yargılanacak
Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklu yargılanacak
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarptı
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarptı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
İran: Tüm nükleer faaliyetler ve materyaller UAEA'ya beyan edildi
İran: Tüm nükleer faaliyetler ve materyaller UAEA'ya beyan edildi
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partiliyi tokatladı
Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partiliyi tokatladı
Erden Timur 'Ligi bitirtmeyiz' sözleri için tekrar konuştu
Erden Timur 'Ligi bitirtmeyiz' sözleri için tekrar konuştu
Şırnak'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli yakalandı
Koyunları telef olan besicilerin mağduriyeti giderildi
Koyunları telef olan besicilerin mağduriyeti giderildi
Kılıçdaroğlu kırsaldaki oy kaybı için ayda 500 lira hesabı yaptı Hilmi Daşdemir 'olayı çözmüş' dedi
Kılıçdaroğlu kırsaldaki oy kaybı için ayda 500 lira hesabı yaptı Hilmi Daşdemir 'olayı çözmüş' dedi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı