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Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarptı

Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarptı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki 6 araca çarptı.

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Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmeye başladı.

Bir hafif ticari araç sürücüsünün, geri manevra yaparak evlerin önündeki boş yere park ettiği sırada gelen beton mikseri, büyük bir gürültüyle 6 araca çarparak durabildi.

Sokakta yürüyen bir kişi, üzerine doğru gelen beton mikserini görüp son anda kaçarak kurtuldu.

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