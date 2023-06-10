Bahçeli'den Ankara'daki patlamada ölenlerin ailelerine taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumuna bağlı olan fabrikadaki patlamada şehit olan işçilere yönelik taziye mesajı yayımladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sabah saatlerinde meydana gelen acı dolu patlamanın ardından şehit düşen 5 işçiye başsağlığı diledi.

Bahçeli'den taziye mesajı

Bahçeli yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumuna bağlı olan ve Ankara Elmadağ'da kurulu bulunan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın dinamit lokumu hazırlama bölümünde bugün meydana gelen müessif ve şiddetli patlamada maalesef beş işçimiz şehit düşmüştür. Acımız gerçekten de büyüktür."

Bahçeli, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatılmasının yanı sıra, ilk etapta patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığı da açıklanmıştır. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun diyorum." dedi.

Patlama neden oldu?

Ankara Valisi Vasip Şahin: Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Göçük altında kalan yok.