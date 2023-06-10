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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TRT'den cevap geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TRT'den cevap geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kaybedilen seçimlerin ardından ilk kez katıldığı canlı yayında TRT ile ilgili sözleri tepkiye neden oldu. CHP liderine TRT'den cevap geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun TRT'yi öne sürerek vatandaşı küçümsemesi tepkilere neden oldu.

Zahid Sobacı: İftiralara maruz kaldık, yine ses etmedik...

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı cevap verdi.

Sobacı paylaşımında, ''TRT ülkemizin her köşesinde izlenen, dünyaya seslenen güçlü bir Türkiye markasıdır.Biz seçim süresince izandan yoksun ne iftiralara maruz kaldık, yine de ses etmedik.Türkiye’yi ve değerlerimizi önceleyen yayınlarımızı takdir eden, milletin efendisi köylülerimize saygılarımla.'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kırsal kesimde oyların neden az olduğuyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, ''Biz oraya zamanında gidip kendimizi yeteri kadar anlatamamışız. Burayı da inceledik, buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor." diye cevap vermişdi.

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