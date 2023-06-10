İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatında hatalı beton kullanıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kooperatifler üzerinden yaptırdığı Karşıyaka Örnekköy'deki kentsel dönüşüm inşaatının bir kısmı, iddialara göre eksik demir ve hatalı beton nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyerek büyük yıkıma neden olan depremde 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Bu depremin ardından gözler kentsel dönüşüm projelerine çevrildi.

Başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde olası depremlere karşı önlemler alınıyor.

Türkiye genelinde yaşlı ve depreme dayanıksız olan bina sayısı düşünüldüğünde yaşanabilecek yıkımın boyutlarından kaçınmak için hızlı bir kentsel dönüşüm projesi devreye sokulurken, devam eden kentsel dönüşüm projeleri de incelemeye alındı..

Bunlardan biri İzmir Karşıyaka'da İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZBETON şirketi tarafından yapılan inşaattı.

Karşıyaka ilçesi Örnekköy'de kentsel dönüşüm inşaatı yapıyordu.

İnşaat eksik demir ve hatalı beton nedeniyle mühürlendi

Ancak inşaattaki bir blokta eksik demir ve hatalı beton sebebiyle CHP'li Karşıyaka Belediyesi tarafından mühür vurulma işlemi yapıldı.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sadece burada değil, diğer alanlardaki inşaatları da durdurulmalı"

İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka Belediyesine yazı gönderdiğini ve mührün vurulduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, olayı şu ifadelerle anlattı:

Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi de Karşıyaka Belediyesi de bu durumun farkında. Nazım Hikmet’in dediği gibi herkes farkında. Demek burada çok yanlış imalat var ki en sonunda burayı mühürleme gereği duydular. Biz burayla ilgili hukuki süreci başlatmayı düşünüyoruz.

Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sadece burada değil, diğer alanlardaki inşaatları da derhal durdurması lazım. Bu tamamen iş bilmezlik. Bir hikaye yazmak istediler; ama hikaye boş çıktı. Hikayenin sonu kötü bitecek diye düşünüyorum.



"Kooperatifin kurucu başkanı CHP'li Aslanoğlu"

Süreci anlatan Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm adı altında İZBETON tarafından kooperatifler kurdurularak yapılan bir inşaat. Biz burayı meclis kararı ile İZBETON’a vermiştik; ancak daha sonra tamamen hukuk dışı olarak İZBETON burayı kat karşılığı olarak bir kooperatife verdi. Kooperatifler de insanları üye yaparak inşaata başladı. 3 yıldır yapılması gereken işin bu şekilde olmaması gerektiğini söylüyorduk. Sistemin yanlış olduğunu anlattık. Burada en büyük mağdur, kooperatifin üyeleri olacak. Belki yarın bu konutlar yıkılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imalat hataları olursa yarın öbür gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetlediğinde yıkım kararı çıkar. Bu para yine vatandaştan çıkacak. Bunu hep söyledik; ama bizi dinlemediler. Kooperatifin kurucu başkanı da CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu.

Biz bu konunun takipçisiydik. Artık olay kendi içlerinde bile öyle büyümüş ki İzmir Büyükşehir Belediyesi yazı yazıyor ve Karşıyaka Belediyesi gelip bu inşaatı mühürlüyor. Sebebi de eksik demir ve hatalı beton. 2023 yılındayız. 2020 yılında İzmir’de deprem oldu. Bu yıl Maraş depremleri oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, beton ve demir bağlayabilme yeteneğine sahip olmayan bir kurum. Burada yapılan demir ve beton hatalarını daha önce söyledik; ama burada iş yaparken gelen teknik elemanları asla dinlemediler; çünkü arkalarında CHP İzmir İl Başkanı vardı.

İzmir Büyükşehir'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı. 248 hektar alan ve 6 ayrı bölgede proje yürütüldüğü bilgisinin verildiği açıklamada, kentsel dönüşüm alanlarında 8 şantiyede yaklaşık 800 bin metrekare inşaat alanında 6 bin bağımsız birimin yapımına devam edildiği bildirildi.

"Söz konusu bölümün yıkılmasına karar verilmiştir"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanarak yürürlüğe giren Karşıyaka, Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Revizyon İmar Planı doğrultusunda ise 5 ayrı etapta çalışılmaktadır.

Projenin 3. ve 4. etapları için de 29 Aralık 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. arasında yapılan protokolle yapım süreci başlatılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bütün kentsel dönüşüm projelerinde yapı güvenliğini ön planda tutarak bilimsel kontrol ve denetim mekanizmalarını işlettiği bilinmektedir. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan Örnekköy 3. etap çerçevesinde bir imalata ilişkin yapılan uygulama da bu titiz çalışmanın ve sağlıklı işleyen kontrol mekanizmanın sonucudur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına şantiyede kontrolör olarak görev yapan personelimizin hassasiyeti doğrultusunda 48 bin metrekare inşaat alanı olan 3. etap içinde 300 metrekarelik bir imalata ilişkin oluşan imalat mühürlenmiş ve gerekli onayların ardından söz konusu bölümün yıkılmasına karar verilmiştir.