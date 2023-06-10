BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL

Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü

Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü

Sivas’ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu, tarım arazileri zarar gördü ve iş yerlerini su bastı.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı illerden biri olan Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ve Gürün ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası su baskınları oluştu.

Gemerek ilçe merkezinde bulunan bazı işyerleri ve ekili bahçeler selden etkilendi. İşyerini su basan vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İlçede bazı cadde ve sokaklar sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gürün ilçesine bağlı Sularbaşı ve Sarıca köylerinde ise oluşan sel ev ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Sarıca köyünde oluşan sel köy sokaklarında tahribata neden olurken Sivas ile Malatya’nın Kuluncak ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Selin getirdiği taşlar yolu ulaşıma kapatırken köy mezarlığı da zarar gördü. Sularbaşı köyünde ise sulama kanalları taştı. Taşan sular ekili tarım arazilerine zarar verdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi
"Belçika CIA'den Kuzey Akım sabotajında 'Ukrayna izi' bilgisi aldı" iddiası
"Belçika CIA'den Kuzey Akım sabotajında 'Ukrayna izi' bilgisi aldı" iddiası
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Bahçeli'den Ankara'daki patlamada ölenlerin ailelerine taziye mesajı
Bahçeli'den Ankara'daki patlamada ölenlerin ailelerine taziye mesajı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TRT'den cevap geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TRT'den cevap geldi
Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi
Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi
Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklu yargılanacak
Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklu yargılanacak
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarptı
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarptı
İran: Tüm nükleer faaliyetler ve materyaller UAEA'ya beyan edildi
İran: Tüm nükleer faaliyetler ve materyaller UAEA'ya beyan edildi