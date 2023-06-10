MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: Şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlama şehit olan 5 işçinin kimlikleri belli oldu.

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Fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

İşçilerin kimlikleri belli oldu

Patlama şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu. Patlamada; işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu.

Ankara Valisi Şahin: Yaralı bulunmuyor

Ankara Valisi Şahin ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, 5 işçinin şehit olduğu patlama sonrası MKE'ye ait Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından fabrika önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, patlamanın saat 8.44 sıralarında dinamit lokumu hazırlama bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir" ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, ülkemize ve Ankara'ya geçmiş olsun. Şu anda Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Gerek otopsi gerekse diğer teknik çalışmalar, Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde yürütülüyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı daha teknik ve net bilgiler geldikten sonra sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.