Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi final maçı (CANLI)

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı dev finale ev sahipliği yapacak. Manchester City ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak için kıyasıya mücadele verecek.

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Dünya gözünü nefes kesecek final maçı için İstanbul'a çevirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

Manchester City 0-0 Inter (CANLI SKOR)

İlk 11'ler

Manchester City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Brozovic, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

Polonyalı hakem düdük çalacak

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek, müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Manchester City ilk, Inter ise 4'üncü şampiyonluk peşinde

Devler Ligi finalinde Manchester City ilk, Inter ise 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

İtalya ekibi 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.