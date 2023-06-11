Kim bu kadın? Şampiyonlar Ligi finaline damga vurdu! İlkay Gündoğan'ı öptü, Haaland'la sarmaş dolaş
İSTANBUL'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. Manchester City kupasını kaldırırken, sahada takımın yıldızlarıyla sarmaş dolar olan kaptan İlkay Gündoğan'a sarılıp öpen kadının kimliği merak konusu oldu.
Manchester City'nin 1-0'lık skorla Inter'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı finalde tarihi ilkler yaşandı. Maçın istatistikleri kadar kupa töreni sonrası sahada dünya yıldızlarıyla sarmaş dolaş oyarak fotoğraf çektiren kadının kimliği de geceye damga vurdu.
İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finali tarihe geçti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Manchester City, Rodri'nin attığı golle kazandı ve kupaya ulaştı.
Tarihinde ilk kez kazandı
Daha önce Pep Guardiola ile 2021'de final oynayan Manchester City, 2023'te İstanbul'daki finalle birlikte tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Pep Guardiola 12 yıl sonra yeniden...
Pep Guardiola, 2011 yılındandan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İspanyol teknik adam, 12 yıl önce Barcelona ile mutlu sona ulaşmıştı.