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Başakşehir'de fabrika yangını: Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

Başakşehir'de fabrika yangını: Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

Binada mahsur kalan 8 işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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