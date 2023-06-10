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HABER /  POLİTİKA

Milyonların gözü kritik toplantıda! Erdoğan kararları açıklayacak

Milyonların gözü kritik toplantıda! Erdoğan kararları açıklayacak

14 Haziran Çarşamba günü kabine bir kez daha toplanacak. Gündemde öncelikle ekonomi başlığı olacak. Asgari ücret, enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık masada olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile ikinci toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü yapacak.

Asgari ücret, fahiş fiyat...

Ekonomi yine öne çıkan başlık olacak. Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve süreç başlayacak. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.

Bir diğer başlık ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak. Yeni bakanların pek çoğu ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yaptı ve yapmaya devam ediyor. Toplantıda sahadan elde edilen son bilgilerin bir kez daha paylaşılması bekleniyor.

Deprem konutlarına ise ayrı bir parantez açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki planların sinyalini verdi.

Fahiş fiyatlar ele alınacak

Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.

Kabine de ayrıca her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politika da masada olacak. Hem bu zamana kadar atılan adımlar hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

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