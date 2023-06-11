Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak! Tam 4 gün

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Etimesgut ilçesinde yer alan bazı mahallelere 4 gün boyunca 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesindeki bazı mahallelerle ilgili su kesintisi açıklaması yaptı.

4 gün su kesintisi yaşanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi kapsamında tamamlanan yeni içme suyu şebeke hatlarına abone bağlantılarının aktarılabilmesi için 12-13-14 ve 15 Haziran'da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiden Altay ve Şehit Osman Avcı mahalleleri etkilenecek.